OFFICIEEL: Anderlecht is aanvaller eindelijk kwijt

door Johan Walckiers

Nathan Kabasele vertrekt bij Anderlecht richting het Turkse Gaziantepspor

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Anderlecht heeft toch een oplossing gevonden voor Nathan Kabasele. De aanvaller vertrekt per direct richting Turkije, waar hij in de tweede klasse gaat voetballen.