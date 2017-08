Wauw! 'Barcelona heeft akkoord over vervanger Neymar voor meer dan 90 miljoen'

Barcelona hengelt al een tijdje naar Coutinho, maar Liverpool hield het been stijf. Nu Coutinho zelf naar verluidt om de transfer vroeg, kwam er dan toch een doorbraak.

Volgens ESPN hebben Barcelona en Liverpool eindelijk een overeenkomst bereikt over de transfer van de Braziliaan. Met de transfer zou zo'n 90 miljoen euro gemoeid zijn, mét bonussen kan dat oplopen tot meer dan 100 miljoen.

Enorm belangrijk voor Liverpool

Coutinho is al jaren een vaste waarde bij Liverpool en kwam in 138 competitiewedstrijden aan 34 doelpunten. Vorig jaar kende hij zijn beste seizoen met 13 goals en 7 assists in de Premier League. Jurgen Klopp zal, als de transfer doorgaat, een heel goeie vervanger moeten zoeken.