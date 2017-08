Kan Romelu Lukaku eerste prijs pakken met Manchester United?

Romelu Lukaku gaf het vooraf al aan dat hij graag prijzen zou pakken met Manchester United en dat José Mourinho daar op langere termijn de geknipte persoon voor is.

The Special One zelf hield het op zijn persconferentie rustig: "We kennen het verschil tussen de Champions League en de Europa League, maar we willen ons laten gelden tegen Real Madrid. We zien dan wel hoever we staan."

Ook een enigma is en blijft Cristiano Ronaldo. Speelt hij de Europese Supercup mee of niet bij de Koninklijke? Zinedine Zidane houdt de lippen stijf op elkaar.

