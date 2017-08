STVV straks Japans? Club ontkent, maar DuchÃ¢telet... "Niet ondenkbaar"

Het online bedrijf DMM.com wil de club beter leren kennen en van een overname is voorlopig nog geen sprake. Maar de mogelijkheid is er wel. "Het is voorbarig om het al over een overname door een Japans bedrijf te hebben en het is zeker nog niet voor morgen", vertelt Duchâtelet in HLN.

"Het is wel niet ondenkbaar dat het in de toekomst tot een verkoop komt. Ik heb STVV destijds opnieuw in handen genomen omdat Bart Lammens de club niet langer wou leiden. Het was mijn bedoeling om tijdelijk te depanneren, maar we zien wel wat de toekomst brengt."