Clement spreekt over zijn goudhaantje Morioka: "Daarvoor moet je niet slim zijn"

Morioka is nog geen spraakwaterval in het Engels, maar heeft wel duidelijke leiderskwaliteiten. "Ik vond het belangrijk om te weten hoe hij zou zijn in de kleedkamer en in dat gesprek merkte ik meteen dat het een heel open jongen is. Hij spreekt al redelijk goed Engels, nog niet fantastisch, maar hij heeft zich vanaf de eerste dag goed aangepast."

"Hij mengt zich in de kleedkamer al in de gesprekken. Hij heeft ook persoonlijkheid op het veld. Hij zegt als er iets beter moet. Dat zijn spelers die ik er heel graag bij heb."