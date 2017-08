Zulte Waregem moet het zonder ervaren sluitstuk doen: operatie toch nodig en maanden out

Bossut sukkelt al maanden met een buikspierblessure die hij opliep tijdens de bekerfinale tegen KV Oostende. Hij trainde de voorbije weken mee bij de West-Vlamingen, maar voelde telkens toch serieuze hinder.

Terwijl Essevee het nog even wou aanzien, is er nu toch vroeger een beslissing gevallen. Volgens HLN laat de 31-jarige doelman zich nog deze week opereren. Daardoor zal hij drie maanden out zijn en moeten Bostyn en Leali het uitvechten voor de plaats van eerste doelman.