Geen videoref in Europese Supercup: Verdiende Ramos rood? Of een penalty? En wat met die buitenspelgoal? (mÃ©t beelden)

Zo speelde Mkhitaryan de bal door de benen van Ramos en leek die laatste even te twijfelen of hij zijn hak zou zetten. Als er contact was, is het minimaal, maar het ontneemt Mkhitaryan wel de kans. Of struikelde hij over zijn eigen voeten.

Mkhitaryan a Sergio Ramos. 😅🙈 pic.twitter.com/FEXMKsEj0J — VG SPORTS (@VGSports_) August 8, 2017

Ramos had misschien zelf een strafschop moeten krijgen voor deze actie van Smalling in de zestien.

Tot slot was het eerste doelpunt van Real Madrid nipt buitenspel. Deze wedstrijd had misschien wel de videoref kunnen gebruiken.