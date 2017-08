Lokeren-nieuwkomers tonen vlagen van klasse, maar hebben het moeilijk

Het is natuurlijk nog heel vroeg op het seizoen, maar na een goede voorbereiding hadden ze op Daknam toch wel iets meer verwacht van de competitiestart. Verliezen van Club Brugge kan altijd, maar het was vooral de manier waarop die pijn deed.

Afgelopen zaterdag, op het veld van Kortrijk, liet Lokeren het opnieuw afweten. De Waaslanders creëerden nauwelijks kansen en kwamen ook tegen een tegenstander van hun niveau tekort.

Bovendien konden ook de zomeraanwinsten van De Tricolores nog niet brengen wat er van hen verwacht wordt. Tracy Mpati, Stefano Marzo en Samy Kehli waren tijdens de eerste twee speeldagen titularis, maar zij zijn – net als heel wat andere Lokeren-spelers – op zoek naar hun beste vorm.

Stefano Marzo

De van Heerenveen overgekomen rechtsachter maakte tot dusver de beste indruk. Qua technisch vermogen en voetbalintelligentie zit het snor, maar vooral tegen Club Brugge had hij het moeilijk met zijn rechtstreekse tegenstander.

Tracy Mpati

De van Union overgekomen vleugelverdediger stond twee keer op de linksachter, een positie waar Kristinsson voor hem een toekomst ziet. Tegen Club Brugge was Mpati niet goed, tegen Kortrijk herhaalde hij die prestatie en werd hij na 45 minuten vervangen.

Samy Kehli

De van Roeselare overgekomen middenvelder liet al zien over goede voeten te beschikken. Kehli heeft een goede dribbel en een goede pass in huis, maar heel vlug is hij niet. Bovendien gaat het in 1A allemaal iets sneller dan in 1B, iets waar Kehli nog moet aan wennen.

De andere nieuwkomers, Luciano Slagveer (25 minuten), Robin Soder (29 minuten) en Juan Pablo Torres (0 minuten), kwamen voorlopig te weinig in actie voor een eerste beoordeling.

Tijd nodig

Toch hoeven ze zich bij Lokeren nog geen zorgen te maken. De gerichte zomertransfers beschikken immers over voldoende potentieel om zich dit seizoen door te zetten bij hun nieuwe werkgever. Dat ze wat tijd nodig hebben om er écht te staan, is begrijpelijk.