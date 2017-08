Belgische namen als nieuwe trainer van STVV (waaronder enkele opvallende)

Volgens HBvL zijn er in de bestuurskamer al een paar namen gevallen. Zo werd Bernd Thijs al genoemd en ook Vincent Euvrard en Jonas De Roeck passeerden de revue. Die laatste is toch een opvallende naam, maar hij werd vorig seizoen wel nog kampioen met Berchem Sport.

Maar ook de meer gangbare namen zijn al gevallen. Roland Duchâtelet wou al voor het seizoen Frank Defays of Geert Emmerechts (ex-assistent van Anderlecht). Natuurlijk is ook Peter Maes in zicht. Die heeft nog steeds geen nieuwe club sinds zijn ontslag bij Genk.