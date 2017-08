Dit zoekt STVV nu: "Het moet geen Belg zijn"

STVV is niet gehaast, want deze keer willen ze wel de juiste casting doen. Iets wat bij Marquez niet het geval was. "Eerst en vooral moet het iemand zijn die gelooft in het project dat we hier willen neerzetten", aldus manager Philippe Bormans.

Er zijn al heel wat namen genoemd, allemaal Belgen. Maar dat is volgens Bormans geen criterium. "Het moet geen Belg zijn en ook ervaring is niet echt een prioriteit. Leko en Ferrera deden het hier ook goed zonder al te veel ervaring. De nieuwe coach zal een kwaliteitsvolle groep krijgen waarin wij ten volle geloven. Maar er kunnen nog één of twee spelers bijkomen", besloot Bormans.