Nooit meer terug naar periode Mbokani-Biglia-Jovanovic? Anderlecht betaalt nu zelfs meer en ook aan meer spelers

Mbokani verdiende bruto 1,8 miljoen, Jovanovic 1,7 en Biglia 1,5. Dat was in 2013 meteen ook de top drie van grootverdieners in de Belgische competitie. Toen ze alle drie weg waren, wilde Anderlecht - dat daardoor toch wat in de problemen kwam - het nooit meer zo ver laten komen. Maar nu vier jaar later zal de loonlast zelfs hoger zijn...

Met de komst van Jo Van Biesbrouck - operationeel manager van Anderlecht en nochtans een man die elke euro twee keer omdraait - kwam er ook een nieuwe filosofie. Een les die hij leerde toen Interbrew de Canadese bierproducent Labatt overkocht. Met die aankoop werden ze ook eigenaar van de Toronto Blue Jays, een Canadese baseballclub.

Het eerste wat we deden was de loonmassa inkrimpen. Maar de club ging daardoor minder presteren en zo slonken ook de inkomsten

"We verloren jaarlijks tientallen miljoenen aan die club en we dachten dat we het boeltje daar wel eens gingen saneren. Het eerste wat we deden was de spectaculaire loonmassa inkrimpen. Maar de club ging daardoor minder presteren en zo slonken ook de inkomsten uit ticketing, sponsoring en merchandising."

"En dus moesten we nog meer saneren. De les die ik daaruit leerde was dat je als leiding van een professionele profclub niet mag vertrekken vanuit het standpunt om break-even te draaien. Je moet vertrekken van de sportieve ambitie en in functie daarvan het beleid uitstippelen", aldus Van Biesbroeck.

Enorme investeringen

Het weerspiegelt zich in het beleid van Anderlecht vandaag. Anderlecht doet er alles aan om Kara Mbodji bij zich te houden en stelt hem een verbeterd contract voor. Aangezien hij al een serieus loon opstreek, wordt hij dus één van de grootverdieners met rond het 1,5 miljoen. En die grootverdieners zijn talrijk tegenwoordig bij de Brusselaars.

Teodorczyk zijn loon is niet precies bekend, want men spreekt over 1,7 miljoen bruto of zelfs netto. De man verdiende bij Dinamo Kiev al stukken van mensen en dus had Anderlecht geen andere keuze dan hem een toploon aan te bieden.

Hanni is met 1,6 miljoen ook niet slecht bedeeld en dan heb je met Stanciu ook nog een jongen die 1,5 miljoen krijgt. En dan hebben we het nog niet over Dendoncker, die - als hij blijft - iets in de orde van Teodorczyk gaat verdienen. Hoeveel Anderlecht van het loon van Sels (hij verdiende bij Newcastle om en bij de 3 miljoen, maar leverde wel zwaar in) moet betalen, is niet geweten. Trouwens, Trebel zal ook wel niet slecht zijn boterham verdienen.