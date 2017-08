Anderlecht wil nog een zware financiÃ«le inspanning doen om sleutelpion te houden

Anderlecht heeft afspraken met de Senegalese verdediger. Die mag weg voor een afgesproken bedrag, maar dat lag tot nu toe nog niet op tafel. Sevilla zou volgens Spaanse bronnen wel al aangedrongen hebben, maar knapte af op de stugge houding van paars-wit.

Herman Van Holsbeeck ziet Kara dan ook het liefst blijven en wil hem ook uit de handen houden van de meer interessantere Duitse en Engelse eersteklassers. De 27-jarige centrale verdediger is voor René Weiler een sleutelpion en dus wil Anderlecht nog een financiële inspanning doen.

Bal ligt bij Kara

Van Holsbeeck wil hem een nieuw contract voor drie of vier jaar aanbieden, weet HLN. Natuurlijk aan financieel betere voorwaarden. Kara, die al een grootverdiener is bij Anderlecht, zou daarmee gepaaid moeten worden. Wel is de vraag hoe graag hij een transfer wil afdwingen. Vorige winter deed hij al een geste terwijl hij echt weg wou.