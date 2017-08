'Fight Club" Antwerp: Hoe The Great Old zich naar een vier op zes vocht

Bölöni hamert op duelkracht en een vechtersmentaliteit, dat is zijn stijl. De Antwerpse spelersgroep pikte dat in de voorbije twee wedstrijden wonderwel op. Misschien iets té letterlijk zelfs.

Tegen Anderlecht had Antwerp zeventien overtredingen nodig, tegenover amper drie bij de bezoekers. Om het even in perspectief te plaatsen, Watford was vorig seizoen in de Premier League de 'vuilste' ploeg met gemiddeld 13,61 overtredingen per wedstrijd.

Foutenfestival in Ghelamco Arena

Zo'n groot verschil is dat niet, horen we velen reeds denken. Tot we eens naar de wedstrijd in Gent kijken. Daar nam Antwerp maar liefst 29 overtredingen voor z'n rekening.

Het doel was om AA Gent niet te laten voetballen, en dat lukte wonderwel. Maar als Antwerp deze speelstijl aanhoudt, zal het tegen heel wat schorsingen aankijken.