Schitterend: Axel Witsel start wereldwijde rage met #theFellaChallenge (bekijk hier de beste tot nu toe, met ook Trump in een hoofdrol)

Fellaini en Witsel kennen elkaar al sinds ze tieners waren en de twee kunnen elkaar nog wel eens plagen. Maar nu is Witsel een stap verder gegaan en is een wereldwijde rage begonnen met de uitdaging #TheFellaChallenge op Twitter.

Daarmee daagt hij iedereen dus uit om zijn 'mooiste' foto's terwijl er gekopt wordt op het internet te zetten. En het moet gezegd: hij kreeg al heel wat navolging.

Robin Knoche goes all in with his entry for #TheFellaChallenge ⚽️🤪 pic.twitter.com/ol1Y9ykFkU

Believe me, the way I do #TheFellaChallenge is just great. I'm not saying I have the best #fellainiface but I do have the best #fellainiface pic.twitter.com/j1d3oJkCdA