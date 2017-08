Blijft hij bij Club Brugge of niet? Diaby spreekt zich uit over zijn toekomst

Blijft hij bij Club Brugge of niet? Abdoulay Diaby spreekt zich uit over zijn toekomst

Hij maakte afgelopen zondag zijn eerste doelpunt in meer dan een jaar tijd, maar het is niet duidelijk of Abdoulay Diaby nog lang bij Club Brugge zal voetballen. De concurrentie in de voorlinie is niet mals en de Malinees lijkt een vertrek dan ook niet uit te sluiten.