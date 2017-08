Club Brugge-huurling steekt met 5 goals in 8 matchen nu al de neus aan het venster: "Ik had het niet verwacht"

Zo zocht ook Dennis Van Vaerenbergh (tijdelijk) andere oorden op. Club Brugge stalde de jonge aanvaller bij de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven. En daar steekt het jeugdproduct van blauw-zwart meteen de neus aan het venster.

Tijdens de voorbereiding was de 19-jarige Van Vaerenbergh al goed voor vijf doelpunten in acht wedstrijden, niet mis. "Ik ben erg tevreden met de voorbereiding", zegt de spits in Het Eindhovens Dagblad. "Ik had het niet verwacht. Mijn doel is nu om het Mart Lieder moeilijk te maken en hem scherp te houden."

Te vroeg voor Club Brugge

Bij Club Brugge kon Van Vaerenbergh zich nog niet tonen in het eerste elftal. "Het was voor mij nog net iets te vroeg om al te spelen in het eerste van Club Brugge, dus is FC Eindhoven een mooie tussenstap. Ik leer veel van spelen en trainen met volwassenen."