Leko krijgt bijzonder goed nieuws, maar enkele jongens zullen vrijdag wel moeten sneuvelen

Aangezien de twee voluit konden meetrainen komen ze in aanmerking voor een wedstrijdselectie tegen Zulte Waregem. Dat betekent wel dat de plaatsjes bij Club heel duur gaan worden, want ook Stefano Denswil heeft al aangegeven dat hij fit is. Maar aangezien die laatste een transfer wil afdwingen, lijkt hij niet in de plannen van Ivan Leko voor te komen.

Met de terugkeer van Poulain zal Leko in ieder geval blij zijn, want zijn verdediging is het zorgenkind geweest de laatste weken. Met de ervaren Fransman heeft hij er een betrouwbare pion bij. De terugkeer van Wesley kan dan weer slecht nieuws betekenen voor Jérémy Perbet. Die heeft zich nog niet veel kunnen tonen bij blauw-zwart tijdens de competitiestart.