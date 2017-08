Afschrikwekkende botsing met Ramos doet Fellaini er nÃ³g indrukwekkender uitzien (mÃ©t beelden)

Marouane Fellaini kende na een aarzelende start een goeie invalbeurt in de tweede helft tussen Real Madrid en Manchester United. Hij lag met een goeie actie aan de basis van de aansluitingstreffer van Lukaku. Maar even later ging het licht letterlijk uit.

Bekijk hieronder de botsing tussen Fellaini en Ramos. Vooral Ander Herrera, die zijn plaats in de tweede helft moest afstaan aan de Belg, reageert verschrikt op de clash. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Daarna liet de kinesist van United bij de behandeling aan de bank weten dat Fellaini gewisseld moest worden, maar de Belg weigerde. Hij ging verder met een imposant verband.