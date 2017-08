Gaat Zulte Waregem roteren in het Europees verhaal? Francky Dury laat in zijn kaarten kijken

Dury groeit stilaan naar een vaste ploeg, maar ziet nog flink wat spelers die ook indruk maken: "We hebben een goede, mooie groep. Het is nu zaak om iedereen zolang mogelijk gretig te houden als coach."

Train voor jezelf

"Baudry is goed aan het trainen, Walsh zit dicht bij de ploeg, met Jensen en Doumbia is er op het middenveld extra concurrentie. Die jongens mogen ook weten dat ze goed zijn, dat moeten we hen duidelijk maken."

Met het Europese avontuur dat er zit aan te komen is het mogelijk dat Dury wat meer dan vorig jaar zal of moet roteren. "We moeten de stabiliteit wel in stand houden. Vertrouwen meepikken, maar vooral trainen voor jezelf. Dat geef ik die jongens ook mee."