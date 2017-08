"Ik hoop dat Beerschot-Wilrijk promoveert, dan kan ik tegen hen spelen"

Bij Beerschot kende hij een mooie periode. "Ik kreeg de afgelopen dagen veel positieve reacties van Beerschot-fans", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik hield ook altijd contact met ze, ook met jongens zoals Losada of de trainers van toen. Stakke Van den Buys bijvoorbeeld, maar ook Jacky Mathijssen. Ik ben blij dat Beerschot nu weer in het profvoetbal zit en ze mogen rap nog eens promoveren, want dan is er weer een derby in Antwerpen en kan ik met Kortrijk tegen ze spelen."

Kagelmacher is al jaren weg, maar volgde het Belgisch voetbal op de voet. "Ik heb een band met dit land en jullie voetbal. Ik ken de League inderdaad nog vrij goed en zag het niveau de jongste jaren serieus stijgen. Het weer is hier misschien minder, maar ik ben blij dat ik terug ben."