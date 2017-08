Het stond in de sterren geschreven: Peter Maes, 'the right man on the right place' voor Lokeren

door Timothy Collard

door

Het stond in de sterren geschreven: Peter Maes, 'the right man on the right place' voor Sporting Lokeren

Foto: © photonews

Runar Kristinsson is niet langer de trainer van Sporting Lokeren. Voorzitter Roger Lambrecht besliste na een teleurstellende competitiestart (0 op 6) om de IJslander opzij te schuiven. In zijn plaats krijgt Peter Maes het trainerschap op Daknam opnieuw in handen.