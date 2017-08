Schitterend eerbetoon van Beerschot-Wilrijk voor 'Joske': "Doe er nog minstens de helft bij"

Joske krijgt van Beerschot-Wilrijk een mooi eerbetoon op de clubwebsite. "Jarenlang is hij al mede hét gezicht van 'den Beerschot'. Door weer en wind. In goede en slechte dagen. Altijd met het (grote mauf-witte) hart op de tong. Rechttoe-rechtaan. Dansend en breedlachend bij elke overwinning - en dat zijn er de voorbije vier seizoenen héél véél geweest. Met het nodige sarcasme en zelfspot, soms best kritisch bij een nederlaag. Want... "als 't op geen kl*ten trekt, dan moet dat ook gezegd worden"."

"Joske loopt al decennia rond op het Kiel. Kwatongen beweren zelfs dat hij den Beerschot in 1899 mee gesticht zou hebben. Maar dat gerucht moeten we hier en nu ontkennen. Want hij werd pas in 1932 geboren... en maakte op die manier dus wel de laatste twee kampioenentitels van Raymond Braine & co in 1937-1938 en 1938-1939 'live' mee. Zijn grote idool in al die jaren Beerschot was Rik Coppens - "de Rik dat was mijne maat" - maar ook aan Juan Lozano en Marc Degryse bewaart hij mooie herinneringen."