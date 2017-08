De 'Handen van God' zijn terug op Anderlecht om - na Frutos - nu Najar te helpen

Juan Mendoza kent u nog wel van de periode toen er met Biglia, Suarez en Frutos heel wat Argentijnen rondliepen op Anderlecht. In zijn thuisland is de man een god, die onder meer ook Lionel Messi en Diego Maradona behandelde. Zeven jaar geleden werd zijn hulp ook al eens ingeroepen door Frutos, de huidige assistent, en nu moet hij Najar helpen, weet Het Nieuwsblad.

Mendoza maakt gebruik van alternatieve massage- en behandelingstechnieken om spelers beter te maken. Voor Najar kan het in ieder geval geen kwaad, want zijn complexe hamstringblessure baart paars-wit serieuze zorgen. Hij viel vorig seizoen uit en speelde in de voorbereiding enkel op Oudenaarde. Sindsdien zit hij weer in de ziekenboeg.

Rechtsback

Najar kreeg vorig seizoen een contractverlenging en René Weiler hoopte hem als rechtsback te kunnen inzetten. Dat hij nog steeds niet terug is, noopt Anderlecht nu om hulp in te roepen. Maar het medisch kabinet staat zeker niet ter discussie.