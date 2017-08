Cercle Brugge ging wel hÃ©Ã©l ver om De Belder bij Lierse weg te halen: "Ze wilden de maximale vraagprijs op tafel leggen"

Royal Antwerp haakte uiteindelijk af in de strijd om De Belder. Cercle Brugge ging wel vol voor de topschutter van vorig seizoen in de Proximus League en betaalde een riante som tussen de 500.000 en 750.000 euro voor de goalgetter.

"Cercle Brugge was een van de weinige clubs die echt concreet waren én zich bereid toonde om de maximale vraagprijs op tafel te leggen", licht Lierse-manager Roel Rymen in Gazet van Antwerpen de details van het transferdossier toe.

Duidelijkheid voor alle partijen

"Voor het overige waren er wat vage contacten, maar een bod uit 1A kwam er niet", gaat Rymen verder. "Hoewel iedereen binnen de club er professioneel mee heeft proberen om te gaan, begon de vreemde situatie van De Belder (die geen wedstrijden meer wilde spelen, red.) toch te wegen."

"Zowel voor de staf als voor de ganse spelersgroep is het goed dat er nu duidelijkheid is gekomen. En ja, ook voor mij is dit een hele opluchting, want deze gang van zaken was op termijn onhoudbaar."