Van Holsbeeck heeft nieuws over Kara

Een andere manager, de wens om te vertrekken, maar niets concreets dat zich aanbood... De zaak Kara maakte velen op Anderlecht zenuwachtig. Maar het lijkt erop dat er vandaag een oplossing uit de bus gevallen is. Kara gaat immers dat nieuwe - en verbeterde - contract tekenen.

Dat bevestigde Herman Van Holsbeeck ook aan de kranten van Sudpresse. "We hebben hem een voorstel gedaan om hem te tonen hoe zeer we hem appreciëren. Drie of vier jaar? Dat is nog onderwerp van discussie. Maar het mag duidelijk zijn dat een contract van die lengte voordelig is voor hem én voor ons", aldus de paars-witte manager.