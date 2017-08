Eersteklasser serieus opgelicht door internetfraudeurs die Afrikaanse spelers geld aftroggelen

De fraudeurs contacteren Afrikaanse voetballers in naam van de club of in naam van trainer Jordi Condom en beloven hen een invitatie voor een trainingssessie die goed betaald zal worden. En ze profiteren dus van de goedgelovigheid van de geïnteresseerden om een bedrag te vragen om hun verblijf of visa te vergoeden.

Ze gebruiken geen officieel briefpapier, noch logo, noch electronisch adres van Eupen. De politie heeft intussen een onderzoek geopend. "Eupen zal de politie zo goed mogelijk helpen met alle middelen waarover het beschikt en hoopt dat er niet te veel slachtoffers zijn", aldus de club.