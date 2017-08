Ferrera schetst het grote verschil tussen het Malinwa van toen en nu: "We moeten niet als gekken aanvallen en verdedigen"

Mats Rits scoorde zaterdag bij Waasland-Beveren de 1-1 na een prima loopactie en de 2-2 op vrije trap. Rob Schoofs haalde dan weer enkele keren de achterlijn en kende de pech dat Merveille Goblet uitpakte met een prima reflex op de doellijn.

Vorig jaar creëerden we minder kansen, maar gaven we er ook minder weg - Yannick Ferrera

"Het klopt dat we in Beveren enkele mooie kansen creëerden", kijkt coach Yannick Ferrea terug. "Feit is wel dat we vorig jaar een ploeg hadden die minder kansen afdwong, maar er ook minder weggaf. Dat evenwicht terugbrengen is een werkpunt."

Mechelen voetbalt nu anders, met spitsen die meer lopen en middenvelders die offensiever ingesteld zijn en infiltreren. "We moeten oppassen dat we niet als gekken aanvallen en verdedigen, maar wel nadenken over onze manier van voetballen. Dat zit zeker in deze groep", aldus Ferrera.