Voormalig Rode Duivel reageert op overgewicht: "Twaalf kilo? Wie heeft je dat verteld?"

Veel te zwaar... Volgens de geruchtenstroom ging het zelfs over 12 kilogram. Maar dat mag met een korreltje zout genomen worden. "Wie heeft je dat verteld?" reageert hij in Sport/Foot Magazine. "Dat is wel heel veel, twaalf."

Bailly ontkent wel niet dat hij te zwaar is aangekomen bij Moeskroen. "Ik kom snel gewicht bij, maar ik verlies het ook weer snel. Toen ik naar België terugkeerde, heb ik ervan geprofiteerd. Het was vakantie. Veel voetballers beginnen de voorbereiding met enkele kilo's te veel. Het bestuur weet dat en accepteert het."