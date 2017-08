Sylla over de Gentse dip: "Wie had verwacht dat Antwerp hier zou winnen? Niemand toch?"

Als een ploeg zo speelt, is het aan de scheids om in te grijpen -Mamadou Sylla Deel deze quote:

“Zeker die actie in de tweede helft verdiende een penalty. Ik ging hem zuiver voorbij met dat bruggetje. Dat die scheidsrechter zegt dat ik ook nog aan hem trok, is zever. Ik was er voorbij, waarom zou ik dan nog trekken? Ik had het duel al gewonnen.”

Genoeg over het verleden nu, met de nul op zes moet Gent dringend iets doen. “We panikeren niet, maar we beseffen wel dat we niet in de beste vorm zitten. We moeten het zo snel mogelijk omdraaien. Gelukkig heb je in het voetbal elke week een nieuwe kans om je te bewijzen.”

“Zondag hebben we een uitstekende kans om al iets recht te zetten. Goed spelen op KV Mechelen kan ons opnieuw lanceren.” Dat het op verplaatsing is, maakt niet uit. “Wie had verwacht dat Antwerp bij ons zou winnen? Niemand toch? We hebben wel altijd een voordeel door ons publiek, maar elke match is moeilijk.”