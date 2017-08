Marvin Ogunjimi komt verrassend genoeg vÃ©Ã©l dichter bij huis spelen

Zo meldt de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht via zijn officiële kanalen dat Ogunjimi vanaf vandaag (woensdag, nvdr.) meetraint met het eerste elftal van de club. De spits is er op proef, en mag zich dus bewijzen aan de technische staf.

Dat is best opmerkelijk, want enkele weken geleden leek Ogunjimi nog goed op weg naar Okzhetpes, een club in Kazachstan. Onze landgenoot tekende er evenwel nooit een contract en is momenteel nog op zoek naar een nieuwe werkgever.

Wereldreiziger

Ogunjimi maakte destijds furore bij KRC Genk, waardoor hij een transfer naar het Spaanse Real Mallorca versierde. Daar kon de 7-voudige Rode Duivel zich nooit doorzetten. Ogunjimi kwam sinds 2011 nog uit voor Standard, Beerschot, OH Leuven, Stromsgodset, Suwon, Ratchaburi Mitr Phol en Skenderbeu.