OPMERKELIJK: Anderlecht krijgt speler aangeboden uit onverwachte hoek (maar weigert)

HLN weet dat Milos Kosanovic, momenteel bankzitter bij Standard, werd aangeboden bij Herman Van Holsbeeck. Die liet echter weten dat er momenteel andere pistes bekeken worden. Zo zou Anderlecht geïnteresseerd zijn in Timothy Derijck van Zulte Waregem.

Ook Thomas Vermaelen staat nog steeds op het verlanglijstje, maar dat wordt een heel moeilijk dossier. Ook Laurent Ciman is in beeld, maar dat is nog moeilijker. Zelfs als Kara Mbodji blijft, wil Weiler nog een extra verdediger. Als hij vertrekt, zelfs twee.