Nog een monstertransfer op til of niet? Gareth Bale reageert op transferspeculaties

De voorbije weken en maanden werd er druk gespeculeerd over de toekomst van Bale. De gewezen vleugelspeler van Tottenham Hotspur zou uit de schaduw van Cristiano Ronaldo willen treden en bovendien zou ook Real Madrid niet meteen ‘neen’ zeggen tegen een verkoop van de Welshman. Manchester United en Chelsea werden al genoemd als potentiële nieuwe club.

Dinsdagavond, na de overwinning tegen Manchester United, reageerde Bale op de geruchten. “Ik ben gewoon geconcentreerd op het voetbal. Ik lees de geruchten niet en probeer er ook niet naar te luisteren.”

"Of Real heeft aangegeven dat het me wil verkopen? Neen. (lacht) - Gareth Bale Deel deze quote: