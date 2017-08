Clement tovert 'degradatiekandidaat' W-Beveren om tot de meest frivole ploeg van het moment: "Dat was mijn belangrijkste opdracht"

Coach Philippe Clement maakte in zijn eerste weken als hoofdcoach al behoorlijk wat indruk. De nieuwbakken T1 laat W-Beveren niet langer als een degradatiekandidaat voetballen, maar wel als een ploeg die uitgaat van eigen kracht.

"Mijn groep leert om te durven aanvallen", aldus Clement. "Die weg zetten we verder. Maar we moeten wel meer punten pakken dan de huidige 2 op 6."

Ampomah is de exponent van het geloof in eigen kunnen

Een coach die overkomt van Club Brugge en een spelersgroep die vorig seizoen om het behoud streed. Die twee uitersten met elkaar laten verzoenen lukt wonderwel prima.

"In de voorbereiding is al een grote stap gezet. De goede resultaten (W-Beveren won onder meer van Zulte Waregem en Club Brugge, red.) gaven ons een boost aan vertrouwen. Die lijn willen we doortrekken."

"Mijn belangrijkste opdracht was de spelers in hun eigen kwaliteiten te laten geloven. Daar is Ampomah (die zich bij KV Mechelen niet kon doorzetten, red.) een exponent van."