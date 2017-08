Nee toch? 'Na de 222 miljoen euro voor Neymar heeft PSG nu ook MbappÃ© voor 160 miljoen zo goed als binnen'

Zo staat PSG dicht bij een akkoord met Kylian Mbappé, aldus Voetbal International woensdagavond. De Franse hoofdstedelingen zouden zo'n 160 miljoen euro betalen. Volgens het Nederlandse medium is de overgang zo goed als rond.

Lang in beeld bij Real Madrid

De 18-jarige Mbappé scoorde vorig seizoen 26 keer in 44 officiële matchen voor Monaco. Hij kwam op die manier in de belangstelling te staan van Real Madrid, maar een overgang naar Bernabeu volgde niet.

Nu ziet het ernaar uit dat PSG aan het langste eind trekt in de strijd om het supertalent. Afgelopen weekend stond Mbappé in de Franse Supercup nog oog in oog met de club uit de lichtstad.