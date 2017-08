Realiseert Manchester United supertransfer? 'Real Madrid-voorzitter had gesprek met Mourinho en gaf duidelijke hint'

Zo zou de trainer van Manchester United van Real Madrid te horen hebben gekregen dat zijn club Gareth Bale in huis kan halen. Mourinho hengelde een hele tijd naar de diensten van de Welshman, maar leek hem de jongste maanden te hebben opgegeven.

Tijdens een publiek optreden was Real Madrid-voorzitter Florentino Perez nochtans duidelijk: “Gareth Bale? Ik heb helemaal niet de intentie om hem te verkopen”, aldus Perez. “Hij is een speler van Real Madrid en is ontzettend belangrijk voor dit team. Hij is één van ’s werelds beste spelers.”

Perez tegen Mourinho: "Jullie kunnen Bale kopen"

Maar toch menen Spaanse media te weten dat Real openstaat om Bale van de hand te doen. Volgens Diario Gol zou Perez in een privégesprek met José Mourinho hebben aangegeven dat Bale de club mag verlaten en Manchester United in aanmerking komt om hem binnen te halen.

Hoeveel miljoenen er bij zo’n supertransfer precies aan te pas zouden komen, is niet duidelijk. Real Madrid haalde Bale in 2013 weg bij Tottenham Hotspur, en dat voor een astronomisch hoog bedrag van 101 miljoen euro.