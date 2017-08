De 'Grote Twee' vragen geduld... Wanneer zijn ze dan wel klaar? "In september" en "Daarom ben ik de trainer"

Ivan Leko heeft in zijn eerste weken al heel wat kritiek te verwerken gekregen omwille van zijn tactiek en opstelling. Maar daar wil hij wel aan vasthouden. "Wanneer we hélemaal klaar zullen zijn? We zullen zien", ging Leko de vraagjes lichtjes uit de weg.

“De jongste weken zag ik ons een enorme progressie maken. Op alle vlakken. We hebben vier officiële wedstrijden achter de rug en het was toch allesbehalve een drama, hé? “Op gebied van voetbal, structuur, organisatie en ook op het vlak van resultaat was het totaal niet slecht."

We speelden vier wedstrijden en het was toch allesbehalve een drama?

Basaksehir is voor Leko dus te vroeg op het seizoen gekomen. "Ja, we hebben met 2-0 verloren van een goede tegenstander (Basaksehir, nvdr.). We hadden misschien iets meer van die dubbele confrontatie verwacht, maar nogmaals: het is geen drama. In september zullen we sowieso verder staan", aldus Leko.

Ook bij Anderlecht...

Ook René Weiler vraagt nog geduld. Ondanks de vroege versterkingen heeft de Zwitser een misschien nog moeilijkere oefening te maken dan vorig seizoen. Voorlopig klopt het immers niet op het middenveld en in de aanval. Daarnaast moet hij wekelijks jongens met naam en faam ontgoochelen met een plaats op de bank.

"Soms gaat het snel om nieuwe speler in te passen, soms iets minder snel. Ik wil er geen datum opplakken. We zullen klaar zijn als we klaar zijn. Tegen de Champions League moet er wel al iets staan. Of ik het een moeilijke oefening vind? Daarom ben ik de trainer hé", lachte Weiler.