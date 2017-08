Er is er eentje die een appeltje te schillen heeft met Vanhaezebrouck: "Anderhalf jaar zei hij niets tegen me"

Rob Schoofs werd door KV Mechelen uit zijn moeilijke situatie bij Gent verlost. De voormalige kapitein van STVV werd met grote trom binnengehaald in Gent, maar kwam bijna niet aan spelen toe. En dat liet toch zijn sporen na.

"Ik vond het spijtig dat de communicatie stroef verliep. Die was niet top. Ik heb nooit een woordje uitleg gekregen. Achteraf zei Hein Vanhaezebrouck wel dat ik mijn best deed en dat hij tevreden was. Maar anderhalf jaar lang zei hij niets. Ik vond dat echt jammer", zegt de middenvelder in HLN.

Ach, misschien was ik niet stout genoeg

De Gentse topmannen krijgen wel meer respect. "Dat ik niet speelde, is een sportieve keuze en die moet ik respecteren. Enkel de manier waarop ... . En toch: ik voelde me altijd gesteund door meneer Louwagie en meneer De Witte. Ach, misschien was ik niet stout genoeg."