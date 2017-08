Anderlecht viert twee keer feest dit weekend: twee mijlpalen voor de familie Vanden Stock

door Johan Walckiers

Roger en Kiki Vanden Stock worden 75 jaar en dat wordt gevierd

Foto: © photonews

Het is feest dit weekend bij Anderlecht. De voorzitter van paars-wit, Roger Vanden Stock, viert zijn 75ste verjaardag. Zoals sommigen onder u zullen weten, doet hij dat nooit alleen... Want vrouwlief Kiki is op dezelfde dag jarig. En er zijn twee serieuze mijlpalen te vieren.