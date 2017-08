Sander Coopman had voor hetzelfde geld bij een andere eersteklasser gezeten: "Er was een akkoord met Antwerp"

Club wou hem niet per se verhuren, maar Coopman koos voor het sportieve. "Op verzoek van Club, toch een blijk van vertrouwen. Ik mocht ook kiezen: weer een seizoen verhuurd worden of blijven in Brugge – ik was meer dan welkom. Ik vond echter dat ik nog een jaar extra, met veel speelminuten, nodig had bij Zulte Waregem, om zo een verlengstuk aan dat goede seizoenseinde te breien", zegt hij in S/V Magazine.

Club Brugge vroeg 200.000 euro huurgeld en de betaling van zijn loon aan Zulte Waregem. En dat was toch iets dat een struikelblok vormde. Ineens moeide ook een andere eersteklasser zich met de zaken. "Tijdens de stage met Club in Nederland kreeg ik telefoon van mijn makelaar. ‘Er is een akkoord!’ ‘Met Zulte Waregem?’ ‘Neen, met Antwerp.’"