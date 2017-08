Serieuze domper voor STVV: belangrijkste speler van de Kanaries valt maar liefst zes weken uit

Sint-Truiden moet namelijk zes weken verder zonder zijn sleutelpion Cristian Ceballos, melden de Truienaars op hun webstek. Onderzoek wees namelijk uit dat de spelmaker een scheurtje opliep in de aanhechting van de buikspieren. De liesblessure waar eerder sprake van was, is dus erger dan aanvankelijk gedacht.

Het nieuws is een serieuze domper voor de Haspengouwers. De 24-jarige Spanjaard, die deze zomer definitief naar STVV kwam, had op de openingsspeeldag met twee goals een belangrijk aandeel in de overwinning tegen AA Gent. Ook in play-off 2 blonk hij vorig jaar uit met vier treffers in elf duels.