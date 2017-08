Thomas Foket komt zelf met heel goed nieuws naar buiten

Foket heeft de training hervat. Daarmee bedoelen we dat hij licht aan het fietsen is op de hometrainer van het oefencomplex. Dat liet hij zelf weten via Instagram. Foket werd een maand geleden geopereerd en is nu voldoende hersteld om de fysieke oefeningen rustig te hervatten.

Foket kreeg van Gent alle tijd om zich voor te bereiden op zijn comeback. Hein Vanhaezebrouck was heel optimistisch over zijn revalidatie en ziet hem in januari alweer voluit meetrainen.