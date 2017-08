Eerst geen verlenging, maar nu toch wel een nieuw contract voor jonge Belg

door Aernout Van Lindt

Tibeau Swinnen heeft een nieuw contract getekend bij FC Eindhoven

Foto: © Mark van Schijndel / FC-Eindhoven.nl

FC Eindhoven kan even goed in België komen spelen. De Limburgers hebben meer Belgen in hun kern dan sommige Belgische tweedeklassers. En daar kwam er vandaag nog eentje bij.