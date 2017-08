Het gaat wel hÃ©Ã©l snel: tweede trainersontslag in Jupiler Pro League is al een feit

Het gaat wel héél snel: tweede trainersontslag in Jupiler Pro League is al een feit

Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League is nog maar twee speeldagen oud, maar het tweede (!) trainersontslag van deze jaargang is al een feit. Nadat STVV Bartolomé Marquez op straat zette, moet nu ook Runar Kristinsson ophoepelen bij Sporting Lokeren.