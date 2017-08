Waarschuwing voor overdreven optimisme bij Antwerp: "Zelfs wijze, grijze fans spreken al over 7 op 9"

De Coninck ziet dat de Antwerpse fans al beginnen zweven. "Zelfs wijze, grijze Antwerpsupporters spreken nu al over de 7 op 9, alsof Genk zomaar voor de bijl zal gaan. Ik zeg: deze 4 op 6 zijn gouden punten in de strijd om de degradatie", zegt hij over zijn ex-club in Sport/Voetbalmagazine.

"Antwerp is met zijn enthousiasme en zijn fans een duidelijke aanwinst voor 1A, maar het is niet omdat je in Gent wint, dat je straks zomaar Lokeren, STVV of Eupen opzij gaat zetten."

Jaadi

Eén speler, gratis opgepikt, viel hem op. "De voorbije twee wedstrijden viel Reda Jaadi me op. Alle kansen kwamen er via hem. Een talent zoals we er veel hebben in België: een pleintjesvoetballer die via een zeer grote omweg alsnog een kans krijgt en die grijpt."