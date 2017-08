Icoon neemt bestuur Lokeren op de korrel: "Kristinsson had geen kwaliteit genoeg"

door Redactie



Wlodek Lubanski vindt het ontslag van Kristinsson veel te snel

Runar Kristinsson had twee wedstrijden om te bewijzen dat hij iets kon neerzetten met Lokeren. Dat noemen wij wel heel weinig. En ook Lokeren-icoon Wlodek Lubanski zit ermee in zijn maag. Hij hoopt dat het bestuur ook in eigen boezem kijkt.