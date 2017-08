Anderlecht-voorzitter Vanden Stock geeft Dendoncker een wijze raad mee

Er was de voorbije weken en maanden al veel sprake van een transfer, maar tot nader order is Dendoncker nog steeds een speler van Anderlecht. “We deden toch mooie transfers, maar ik zal blij zijn als het 31 augustus is en er niemand meer weggaat”, zegt voorzitter Roger Vanden Stock in Het Nieuwsblad.

Toptransfer voor volgende zomer

“Als het van mij afhangt, blijft iedereen. In de eerste plaats Leander Dendoncker, want dat zou een win-winsituatie zijn voor alle partijen. Anderlecht kan dan nog één jaar rekenen op een uitstekende speler en dan werken we toe naar een toptransfer voor volgende zomer, zoals we ook met Tielemans deden.”

Vanden Stock geeft Dendoncker nog een wijze raad mee, enkele weken voor het sluiten van de transfermarkt. “Nu vertrekken – zo halfweg augustus als veel ploegen al gevormd zijn – zou voor Dendoncker toch niet ideaal zijn, hé.”