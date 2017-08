Anthony Vanden Borre houdt het (nogmaals) voor bekeken met profvoetbal

Volgens Het Nieuwsblad bestaat er geen twijfel over: Vanden Borre zet voor de tweede keer een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Onze landgenoot moest zich normaliter deze week bij TP Mazembe aanbieden, maar VdB keerde niet terug naar Congo.

Iets wat in de lucht hing, want de gewezen speler van onder meer Anderlecht en Genk voelde zich nooit welkom in de spelersgroep van Mazembe. Het pensioen van Vanden Borre is dan wel nog niet officieel, Het Nieuwsblad vernam van zijn entourage dat de speler niet als prof zal doorgaan.

En wat nu, Anthony?

Wat Vanden Borre nu gaat doen, is niet duidelijk. De rechtsachter moet zich echter geen zorgen maken, aangezien hij geld verdient aan het vastgoed en een kinderopvang waarin hij investeerde. Mogelijk duikt VdB binnenkort ergens bij een amateurclub op, waar hij voor het plezier kan voetballen.