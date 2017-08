Vriend en coach Vanden Borre weerlegt: "Hij is niet gestopt"

door Johan Walckiers

door

Anthony Vanden Borre is alweer aan het trainen geslagen

Foto: © photonews

Anthony Vanden Borre is profvoetballer af... Alvast dat was wat vandaag gemeld werd. De rechtsback verbrak in onderling overleg zijn contract bij het Congolese TP Mazembe, waar hij nog met grote trom werd binnengehaald. Maar zo zeker moeten we blijkbaar nog niet zijn dat VdB nooit meer terugkeert...