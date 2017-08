Eerste uitmatch en Beerschot-Wilrijk komt met schitterend supportersnieuws

Volgens de website van Beerschot-Wilrijk kwam er heel wat administratieve rompslomp bij te kijken, maar ze kwamen wel met leuk nieuws: alle kaarten voor het bezoekersvak zijn uitverkocht. Voor de club van het Kiel is het de eerste combi-verplaatsing van het seizoen.

"Het zorgde de voorbije weken voor een zoektocht naar vrije bussen, het nodige geloop, heen-en-weer-gemail, telefoontjes en andere vergaderingen. Maar kijk, vier dagen voor de regionale derby op het Lisp kan KFCO Beerschot Wilrijk met de nodige fierheid melden dat we "op volle supporterssterkte" naar het Lisp trekken. Want het maximum contingent is bereikt. Vol is vol, op is op!", klinkt het.

Beerschot-Wilrijk vult dus 20 supportersbussen: 17 van de supportersclubs en drie van de club zelf. Die laatsten werden gisteren geregeld en waren in een mum van tijd volzet.