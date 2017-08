OFFICIEEL: Brighton & Hove komt met bevestiging over Izquierdo: "Sensationele speler"

Sensationele spelerDeel deze quote:

Ze betalen (bonussen inclusief) zo'n 18 miljoen euro voor de Gouden Schoen. "Jose is iemand die we al een tijdje in het oog houden", zei manager Chris Hughton. "Hij was één van de uitblinkers in de Belgische competitie de afgelopen drie jaren. Hij was een sensationele speler voor Club Brugge en hielp hen aan de titel."

"Met bijna 250 officiële wedstrijden heeft hij heel wat ervaring. Hij speelde Europa en Champions League en is ook international. Daar maakte hij zijn debuut deze zomer", klinkt het fier.